Canım Annem 306. Bölüm Fragmanı
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Bir aşk ve aile dramı Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15.00'te TV8'de! Yapım: Stellar Yapım ve Saran Studios. Oyuncu kadrosu: Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Dilara Büyükbayraktar, Emin Önal, Belma Mamati, Funda Eskioğlu, Metin Yıldırım. #canımannem #canımannemdizisi #türkdizisi #turkishseries #turkishdrama #selinsezgin #erolgedik #dilarabüyükbayraktar #geceişıkdemirel #tv8 #saranstudios #stellaryapım #fragman #günlükdizi #canımannem306fragman
Canım Annem 306. Bölüm Fragmanı
Bir aşk ve aile dramı Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15.00'te TV8'de!
Yapım: Stellar Yapım ve Saran Studios
Oyuncu Kadrosu
Cemre : Selin Sezgin
Murat: Erol Gedik
Zeynep: Gece Işık Demirel
Melek: Dilara Büyükbayraktar
Rüstem: Emin Önal
Sümbül: Belma Mamati
Hatice: Funda Eskioğlu
Adil: Metin Yıldırım
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