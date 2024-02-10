MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte. Çağla Taşdelen kimdir? Çağla Taşdelen kaç yaşında, nereli, evli mi?

ÇAĞLA TAŞDELEN KİMDİR?

Survivor Çağla'nın kim olduğu merak ediliyor. Ünlüler takımına yedeklerden giren Çağla Taşdelen'in antrenörlük yaptığı biliniyor. Çağla Taşdelen Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı.

Diğer yandan Survivor Çağla'nın sosyal medya fenomeni ve antrenör olduğu hayatının büyük bir kısmını sporla iç içe geçirdiği ve bunlara ek olarak yüzme, at binme ve dağcılık gibi sporlarla uğraştığı biliniyor.