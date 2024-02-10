Üye Girişi
Haberler

Çağla Taşdelen kimdir? Çağla Taşdelen kaç yaşında, nereli, evli mi?

Güncelleme:

Uzun yıllardır mücadele ettiği MS hastalığı nedeniyle zor günler geçiren başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatıyla gündeme geldi. Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşayan şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı. Peki, Çağla Taşdelen kimdir? Çağla Taşdelen kaç yaşında, nereli, evli mi?

MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte. Çağla Taşdelen kimdir? Çağla Taşdelen kaç yaşında, nereli, evli mi?

ÇAĞLA TAŞDELEN KİMDİR?

Survivor Çağla'nın kim olduğu merak ediliyor. Ünlüler takımına yedeklerden giren Çağla Taşdelen'in antrenörlük yaptığı biliniyor. Çağla Taşdelen Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı.

Diğer yandan Survivor Çağla'nın sosyal medya fenomeni ve antrenör olduğu hayatının büyük bir kısmını sporla iç içe geçirdiği ve bunlara ek olarak yüzme, at binme ve dağcılık gibi sporlarla uğraştığı biliniyor.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Magazin

Serdar Ortaç Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024 Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak Eczaneler Cumartesi günü açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 10 Şubat 2024 Eczane çalışma saatleri! Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak PTT Cumartesi açık mı? PTT hafta sonu çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? PTT Cumartesi günü çalışma saatleri! Haftasonu kargolar açık mı, çalışıyor mu? 10 Şubat Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Beyaz Show ne zaman başlayacak, Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title