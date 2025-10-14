Haberler

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'dan dublörsüz performans

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'dan dublörsüz performans
Güncelleme:
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun paylaştığı "Uykucu" filminde adrenalin dolu anlar yaşandı. Ünlü oyuncular, tüm aksiyon sahnelerini dublör kullanmadan kendileri çekerek izleyiciyi şaşırttı. Gerçek dövüş eğitimleri ve silahlı sahne hazırlıklarıyla set ortamı bir adrenalin merkezine dönüştü.

Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu, yeni filmleri "Uykucu"da tüm aksiyon sahnelerini dublör kullanmadan gerçekleştirdi.

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'dan dublörsüz performans

SAHNELER İÇİN YOĞUN HAZIRLIK

Çekimlere başlamadan önce özel eğitmenlerle çalışan Ulusoy ve Sangu, zorlu sahnelerde maksimum gerçeklik için fiziksel dayanıklılığa odaklandı. Oyuncular, yakın dövüş teknikleri üzerine yoğun bir eğitim sürecinden geçti.

POLİGONDA GERÇEK ATIŞ EĞİTİMİ

Filmde yer alan silahlı sahneler için atış poligonunda da eğitim alan ikili, sette tüm sahneleri birebir kendileri canlandırdı. Ulusoy ve Sangu'nun performansı, aksiyon sahnelerinde gerçekçi atmosfer yaratılması açısından dikkat çekti.

Güncelleme:
