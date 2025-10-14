Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'dan dublörsüz performans

Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu, yeni filmleri "Uykucu"da tüm aksiyon sahnelerini dublör kullanmadan gerçekleştirdi.

SAHNELER İÇİN YOĞUN HAZIRLIK

Çekimlere başlamadan önce özel eğitmenlerle çalışan Ulusoy ve Sangu, zorlu sahnelerde maksimum gerçeklik için fiziksel dayanıklılığa odaklandı. Oyuncular, yakın dövüş teknikleri üzerine yoğun bir eğitim sürecinden geçti.

POLİGONDA GERÇEK ATIŞ EĞİTİMİ

Filmde yer alan silahlı sahneler için atış poligonunda da eğitim alan ikili, sette tüm sahneleri birebir kendileri canlandırdı. Ulusoy ve Sangu'nun performansı, aksiyon sahnelerinde gerçekçi atmosfer yaratılması açısından dikkat çekti.