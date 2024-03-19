Buray, Avrupa'da rekor kırdı

Ayağın tozuyla Türkiye'ye gelir gelmez İstanbul ve Ankara'da konser veren Buray, binlerce hayranıyla birlikte şarkılarını coşkulu bir şekilde seslendirdi.

Beş ülke on iki şehir gezerek Avrupa'da konser veren Buray, tüm konserleri sold out yaparak kırılması güç bir rekora imza attı.

Avrupa'da yaklaşık yüz bin hayranıyla buluşan Buray, "Al Senin Olsun Dünya" albümündeki şarkılarına ezbere bir şekilde eşlik eden hayranlarına ise teşekkür etmeyi ihmal etmedi.