Burak Sergen Koronavirüsü Ağır Geçirdi: 'Öbür Tarafa Gittim Geldim'

Burak Sergen, koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadıktan sonra Ceyda Düvenci'nin programında yaşadıklarını anlattı. Entübe edilen Sergen, tedavi sürecini ve sahneye dönme motivasyonunu paylaştı.

Burak Sergen, 12 Nisan 2021'de evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşayan oyuncu, 15 gün entübe edilmiş, 45 gün hastanede tedavi görmüştü.

BBO Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, Burak Sergen'i konuk etti. Pandemi döneminde Corona Virüs'e yakalanan ve entübe edilen Burak Sergen, yaşadıklarını ilk kez Ceyda Düvenci'ye anlattı.

"ÖBÜR TARAFA GİTTİM GELDİM"

Şimdilerde 'Hudutsuz Sevda' dizisinde kamera karşısına geçen Burak Sergen, "Koronavirüsü çok ağır geçirdim. Yüzde iki yaşama şansım vardı. Öbür tarafa gittim geldim" dedi.

"ENTÜBE SONRASI İKİ AY YÜRÜYEMEDİM"

15 gün entübe edildim. Entübeden sonra bakıcılarla eve döndüm. Yürüyemiyorum, iki ay yürüyemedim. Bacaktaki iki kas bırakırmış kendini.

"SAHNEYE ÇIKMAK ZORUNDAYDIM"

Yatalak kalmaktan korktuğunu belirten Sergen, "Doktora 'Yatalak mı kalacağım, bundan sonra böyle mi?' dedim. Doktor 'Kaslar açılacak' dedi. Açılmazsa yatalak kalacağım, mesleğimi yapamayacağım! Ben sahneye çıkmak zorundaydım" ifadelerini kullandı.