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Bülent Serttaş: Gerekirse ben de estetik yaptırırım

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Bülent Serttaş, erkeklerin estetik yaptırması tartışması hakkında düşüncelerini paylaştı. Ünlü şarkıcı, sahnede iyi gözükmek için estetik yaptırmanın gerektiğini belirtti ve yaptırana saygı duyduğunu söyledi.

Bülent Serttaş, günlerdir magazin gündeminden düşmeyen erkeklerin estetik yaptırması tartışması hakkında düşüncelerini paylaştı.

Ünlü şarkıcı, "Sahnede sevenlerimize iyi gözükmek zorundayız. Şu an ihtiyaç duymuyorum ama ileride gerekirse ben de estetik yaptırırım. Yaptırana saygı duyarım, karşı değilim" dedi.

Bülent Serttaş: Gerekirse ben de estetik yaptırırım

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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