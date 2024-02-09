Bülent Serttaş: Gerekirse ben de estetik yaptırırım

Bülent Serttaş, günlerdir magazin gündeminden düşmeyen erkeklerin estetik yaptırması tartışması hakkında düşüncelerini paylaştı.

Ünlü şarkıcı, "Sahnede sevenlerimize iyi gözükmek zorundayız. Şu an ihtiyaç duymuyorum ama ileride gerekirse ben de estetik yaptırırım. Yaptırana saygı duyarım, karşı değilim" dedi.