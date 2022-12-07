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Bülent Ersoy'u karşısında gören küçük kızın bakışları bomba! Herkesin gözü ona takıldı

Magazin Haberleri

Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un kuyumcu mağazasını ziyareti sırasında küçük çocuğun kameralara yansıyan bakışları sosyal medyada gündem oldu.

Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde program için gittiği Ordu'da büyük bir heyecanla karşılanmıştı.

SEVGİ SELİYLE KARŞILANDI

Kalabalık bir kitlenin cep telefonlarını hazırlayıp merakla beklediği Ersoy, siyah ve camları filmli bir araçla bir kuyumcu mağazasını ziyarete gelen Diva, indikten sonra kendini bekleyen kalabalığı selamlamıştı.

BAKIŞLARI HERKES FARK ETTİ

Koruma ordusuyla kuyumcuya giren usta sanatçıya çevresindekiler sevgi seli gösterirken küçük bir kız karşısında Ersoy'u görünce utangaç tavırlar sergiledi. Şaşkın bakışlar için Bülent Ersoy'u izleyen küçük kızın videosu sosyal medyaya damga vurdu. Birçok Instagram kullanıcısı küçük kızın verdiği tepkiyi yorumladı.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Bülent Ersoy Magazin Haberler

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