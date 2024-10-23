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Bülent Ersoy: Hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem

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Daha önceki bir açıklamasında cenazesine kimsenin gelmemesini istediğini ifade eden Bülent Ersoy, bu açıklamasını yineleyerek "Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem" dedi.

Önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde cenazelerde eski dostlarına vefasızlık yapan ünlülerle ilgili "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatın her anında var. Vallahi ben hiç umursamıyorum. Cenazeme kimsenin gelmesini de istemiyorum. Kendi başıma giderim" açıklamasını yapan Bülent Ersoy'a "Bu düşünceniz hâlâ geçerli mi?" diye soruldu.

"HAYATIMDA BİR KERE DÖNDÜM"

Ünlü sanatçı bu soruya "Tabii ki de. Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o" yanıtını verdi.

Bülent Ersoy: Hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem
Haberler.com / Bilal Ceran - Magazin

Bülent Ersoy Magazin Sanat Yaşam

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Yorumlar (10)

Ay kural:

Dünya starı, dünya yıldızı olacak adamdı ama maalesef önünü kestiler.

75
5
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Suphi Sıcakyüz:

30 sene önce ayakta işiyodu bülent abi

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CAN Işık:

Dönme dolap olanlara gelsin çözüm süreciymiş

24
5
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Mapo 77:

geri donmen imkansiz bulent abla en son erkeklik gorevini ne zaman yaptin unutmusundur

18
4
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Kenan Bey:

İşte o dönüşün bir daha geri dönüşü yok bülent.

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Celal Koca:

Ne bu kibir kendi başına gidecekmiş Rabbim bakalım kefen nasip edecek mi. Zengine özel tarife yok. Doğal afetlerde ölenlerin kefenleride yok.

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FONCUSAVAR:

tövbe etmişmidir veya son nefesten önce edebilecek mi acaba?

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Tutankamon Hoca:

Baş topaç var o her söylediğinden dönüyor

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MUSTAFA BEN:

Dönecek malzeme kalmadı napsın abimiz??

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ARSLANOĞLU Hakan:

Beyin yakan soru; Bülent Ersoy öldüğünde kadın olarak mı, erkek olarak mı gasilhanede yıkanıp defnedilmesi gerekir.

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