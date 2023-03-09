Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz İlk Kez Buluştu
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Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, beş yıllık eşi Nilüfer Gürbüz'den geçtiğimiz hafta boşanmıştı. Boşanma protokülüyle dikkat çeken eski eşler, akşam saatlerinde ilk kez buluştu. İşte haberin detayları...
Buğra Gülsoy, geçtiğimiz hafta beş yıllık eşi Nilüfer Gürbüz'den boşanmıştı. Cem adında bir çocuğu olan çiftin evliliği tek celsede bitmişti. Çift, boşandıktan sonra akşam saatlerinde bir araya geldi. Gürbüz, eski eşi ve oğluyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşmıştı.
Çiftin, boşanma protokülündeki detay ise dikkat çekmişti. Anlaşmaya göre ünlü oyuncu, 4 yaşındaki oğlunu sadece gündüzleri görecek, gece yanında kalmasına izin verilmeyecek. Sabah oğlunu alacak olan Gülsoy, akşamları Cem'i annesine teslim edecek.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin