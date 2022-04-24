Bu Şarkı Tüm Dünya İçin

Sanatçının bu tarihi seçme nedeni ise Dünya Günü olması… 22 Nisan Dünya Günü; iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gün…

Umut Ünal, yeni şarkısını şöyle anlattı: "Tüm dünyanın şarkısı dediğim bu şarkıda; sevdiğimiz insanların doğduğu 365 güne ait değil; yaşadığımız pandemi, yangınlar, savaş ve dünyanın maruz kaldığı çevresel faktörler gibi sıkıntılı süreçlerden kurtulmayı dileyerek aslında her günün canlılar ve dünyamız için doğum günü olabileceği bilincini taşıyarak daha yaşanılabilir bir hayatı kutlama isteğini anlatıyorum."

'İyi ki Doğdun' 22 Nisan'da tüm dijital platformlarda yayına giriyor.

UMUT ÜNAL KİMDİR?

Umut Ünal, 9 Mart 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Elazığ-Kebanlı olan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitim Bölümü'nü kazanarak müziğe geçiş yaptı. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nü kazanarak müzik kariyerini devam ettirdi. Ünal; 2009 yılında TRT Gençlik Korosunu kazanarak Türkü Türkü Türkiyem ve bunun gibi birçok konserlerde aktif görev aldı. 2013 yılında TRT Müzik'te 21 Haziran Dünya Müzik Günü programı kapsamında sesiyle Türkiye'yi temsil etti. 2018 yılında TRT Müzik kanalında Emre Kaya Apayrı programına konuk sanatçı olarak katıldı. Jolly Joker, Mask, The Mekan gibi birçok konser mekanında konserler verdi.

Snob Magazin / Magazin