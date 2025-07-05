Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı

Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Angelina Jolie ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Brad Pitt, çocuklarıyla bozulan ilişkisini "en büyük pişmanlığı" olarak görüyor. Aileye yakın bir isme göre, ünlü oyuncu yıllar süren dava sürecinin ardından rahatlamış olsa da, bu travmanın izlerini ömür boyu taşıyacak.

Hollywood yıldızı Brad Pitt, Angelina Jolie ile olan evliliğinin sona ermesinden yıllar sonra dahi pişmanlıklarıyla yüzleşiyor. 61 yaşındaki oyuncunun, boşanma sürecinin ardından çocuklarıyla kopan bağını "en büyük pişmanlığı" olarak gördüğü öğrenildi.

"BOŞANMA HAYATINI YILLARCA KONTROL ETTİ"

Aileye yakın bir ismin aktardığına göre, Pitt uzun yıllar boşanmanın gölgesinde yaşadı ve bu süreç özel hayatını derinden etkiledi. Aileye yakın isim şu şekilde konuştu, "Boşanma, hayatını uzun süre kontrol etti. Angelina'yı çok seviyordu ve yaptığı hataların farkında." Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin sekiz yıl süren boşanma sürecinin ardından çocuklarıyla olan ilişkisinin ciddi şekilde zarar gördüğü, ve ünlü oyuncunun bu bağın onarılamayacak noktaya geldiğine inandığı belirtildi.

"KAZANAN YOK"

Pitt ve Jolie, 2005 yapımı Mr. & Mrs. Smith filminin setinde tanışıp 2014 yılında evlenmişti. Ancak Jolie, 2016'da özel bir uçakta yaşandığı iddia edilen bir tartışmanın ardından boşanma davası açtı. Jolie, Pitt'in sarhoşken kendisine ve çocuklara fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Söz konusu olay ve sonrasındaki hukuk süreci, çocuklarla olan ilişkisini de derinden etkiledi. Aileye yakın isim şunları söyledi, "Uçaktaki olay ve devamında yaşananlar, çocukları da ona karşı çevirdi. Ancak Brad, yaşananların tamamı için Angelina'yı suçlamıyor."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti heyetini bu hafta kabul edeceğim

Erdoğan, DEM ile görüşeceği tarihi açıkladı! İşte heyetteki isimler
Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları

Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İddialar vahim
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada

Detaylar belli oldu! Muhittin Böcek soruşturmasını başlatan alışveriş
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor

Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı

3 hafta önce seçilen belediye başkan vekili gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.