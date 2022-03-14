Boşanma İddialarına Öpücüklü Yanıt!

Güzide Duran'ın, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Adnan Aksoy'la boşanacağı iddia edildi. 1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

BOŞANMA İDDİALARINA ÖPÜCÜKLÜ YANIT

Bir süredir Bodrum'da yaşayan Güzide Duran, ayrılık ile ilgili haberlere fotoğraflı yanıt verdi.

Duran, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Her şey sensin" notunu düştü. Duran'ın 14 yıllık eşi Adnan Aksoy'un yanıtı ise "Sen her şeysin" şeklinde oldu.

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran Aksoy, 4 Ağustos 1980 yılında Mersin'de doğmuştur. Eski model, sunucu ve oyuncu Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisi olmuştur.

Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlendi. Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır.