Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş'ten fotoğraflı yalanlama geldi

Güçlü sesiyle adından söz ettiren Ebru Gündeş, geçtiğimiz şubat ayında 4. kez nikah masasına oturdu. Kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile evlenen Gündeş'in boşanma kararı iddiası magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan şarkıcıdan cevap geldi.

Beyaz Magazin'den Pınar Eliçe, Ebru Gündeş'in her konserinde kendisini yalnız bırakan Murat Özdemir ile sorunlar yaşadığını ve önümüzdeki aylarda boşanma davası açacağını ileri sürmüştü. Şubat ayında tek kare fotoğraf paylaşarak evlendiğini ilan eden Gündeş, bu sefer boşanma iddialarının ardından eşiyle bi karesini paylaştı. Instagram hesabından eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan şarkıcı "İyi ki" yazarak kırmızı kalp emojisi koydu.