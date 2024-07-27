Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş'ten fotoğraflı yalanlama geldi
Şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir ile nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in mutsuz olduğu içim boşanma kararı aldığı konuşulurken beklenen yalanlama geldi. Gündeş, nikahtan sonra eşiyle ilk kez bir fotoğrafını paylaşarak "İyi ki" notunu düştü.
Güçlü sesiyle adından söz ettiren Ebru Gündeş, geçtiğimiz şubat ayında 4. kez nikah masasına oturdu. Kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile evlenen Gündeş'in boşanma kararı iddiası magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan şarkıcıdan cevap geldi.
Beyaz Magazin'den Pınar Eliçe, Ebru Gündeş'in her konserinde kendisini yalnız bırakan Murat Özdemir ile sorunlar yaşadığını ve önümüzdeki aylarda boşanma davası açacağını ileri sürmüştü. Şubat ayında tek kare fotoğraf paylaşarak evlendiğini ilan eden Gündeş, bu sefer boşanma iddialarının ardından eşiyle bi karesini paylaştı. Instagram hesabından eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan şarkıcı "İyi ki" yazarak kırmızı kalp emojisi koydu.