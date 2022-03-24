Bomba İtiraf! "sezen Aksu Benim Annem Olur"

Annesinin vefatından dolayı zor günler geçiren Aşkın Nur Yengi, "Kafamı dağıtmak için dışarı çıktım" dedi.

SEZEN AKSU'YA DESTEK VERDİ

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay şarkı sözleri sebebiyle eleştirileri oklarının hedefi olan Sezen Aksu'ya destek verdi.

"İKİNCİ ANNEM OLUR"

Yengi, "Sezen Aksu beni 12 yaşında annemin kucağından aldı. Annemin ölümünde de ilk arayan Sezen Aksu oldu. Kendisi benim ikinci annem olur. Sanat evrensel bir yaklaşımdır. Kısıtlamalar olacak şeyler değil. O yüzden sanatta özgür olmalıyız." diye konuştu.

"GÖZÜMÜ KAPATINCA AKLIMA ANNEMİN YÜZÜ GELİYOR"

Sanatçı, "Yeni albüm çalışması var mı?" sorusuna ise "Şu anda kafamın sağlam olması lazım. Şimdi ne sorsanız boş. Biraz kafamı toplamam lazım. Gözümü kapatınca aklıma annemin yüzü geliyor" ifadelerini kullandı.

AŞKIN NUR YENGİ KİMDİR?

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 3 Temmuz 1970'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Erenköy İlköğretim Okulunda tamamlayan sanatçı İstanbul doğumlu olup ortaokul öğrenimine Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda çello öğrencisi olarak başlamıştır ve 11 yıllık öğrenim sürecinden sonra mezun olmuştur.

Sevilen sanatçı Yengi, Haluk Bilginer'le 2006'da evlenmiş ve bir kız çocuğu annesidir. Ünlü çift, 2012 senesinde boşanmıştır. Yengi, ortaöğrenimine devam ettiği sıralarda 1981 yılında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışmaya başlamıştır. 1987 senesinde Harun Kolçak'la birlikte Grup Periyod adıyla "Güzel Şeyler Söyle" adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'ne katılmıştır. Aynı sene yine Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda "Yeniden" ve 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Portakal Çiçeği", sonraki yıl Çeşme Müzik Festivali'nde "Artık Hiç Ağlama" adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödüllerini elde etmiştir.

1990 yılında yayınlanan Sevgiliye isimli ilk albümü ile büyük satış rakamlarına ulaşarak 90'ların ilk başarılı şarkıcısı olarak isminden söz ettirmiştir. Sonraki senelerde çıkardığı albümlerinin tanıtımı için yurt dışında birçok ülkeye turneye çıkmıştır.

Sezen Aksu'dan büyük destek gören şarkıcı çok başarılı olmuştur. "Ayrılmam" isimli şarkısı Levent Yüksel ve Kargo tarafından yeniden yorumlanmış ancak ikisi de orijinal kaydın başarısını elde edememiştir. Aynı zamanda Aşkın Nur Yengi TRT için hazırlanan Türkiye'nin ilk halk oyunu yarışması Altın Adımlar Halk Oyunları Yarışması'nın jüri üyeliğini Müjde Ar, Ahmet Demirbağ ve Yavuz Bingöl ile beraber yapmıştır.

AŞKIN NUR YENGİ ÖZEL HAYATI

Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'le 2006'da evlendi ve bir kız çocuğu annesidir. 2012 yılında çift boşanma kararı almış ve tek celsede boşanmıştır.