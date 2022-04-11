"Bizim ailenin kurbanı ben oldum" diyen Ankaralı Ayşe, yaşadıklarını sesi titreyerek anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Ankaralı Ayşe lakaplı Ayşe Dinçer oldu. Zorlu bir çocukluk yaşadığından bahsederken "Ailenin kurbanı bendim" diyen şarkıcı, şarkıcılığa başlarken yaşadığı zor günlerden bahsetti.

"Nasıl bir çocukluk yaşadın?", "Ailede şiddet var mıydı?", "Anne ve babanın seni sevmediğini düşünerek mi büyüdün?" ve "Babanı affedebildin mi?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.