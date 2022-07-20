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Bir Küçük Gün Işığı Dizisinden İlk Kare Geldi Bir Küçük Gün Işığı Dizisinden İlk Kare Geldi 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin ilk karesi başrol oyuncusu Seray Kaya'dan geldi. NGM 'nin yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı sezonun iddialı dizilerinden olan yapım önceki gün İtalya'da sete çıktı Bologna şehrinde başlayan ve Venedik'te devam eden çekimlerden ilk kare Seray Kaya'dan geldi. Set öncesi fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan güzel oyuncuya dakikalar içinde binlerce yorum geldi. ÇEKİMLER TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK Eylül ayında seyirciyle buluşacak olan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisi oyuncuları İtalya'da yapılacak çekimlerin ardından Türkiye'ye gelerek çekimlere devam edecek. İTALYA SOKAKLARINI GEZİYOR Her projesinde oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Kaya, set aralarında İtalya sokaklarını gezmeyi de ihmal etmiyor. SERAY KAYA KİMDİR? Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuğa 2012'de "Huzur Sokağı" isimli diziyle başlayan Seray Kaya "Kocamın Ailesi" dizisindeki 'Kırmızı Şapkalı Kız' rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Gülümse Yeter" dizisinde rol aldı. Sonrasında 'Kadın' dizisinde başarıyla canlandırdığı Şirin karakteriyle uluslararası bir başarı yakaladı. İlk sinema filmi "Türkler Geliyor" projesinde Maria karakterine ve ardından "Kuruluş Osman" dizisinde Lena karakterine hayat vermiştir. Seray Kaya'nın Oynadığı Diziler Mahkum / Cemre Uysal / 2021 Kuruluş Osman / Lena Hatun 2020-2021 Kadın / Şirin Sarıkadı / 2017-2020 Gülümse Yeter / Gül Özdemir / 2016 Kocamın Ailesi / Miray / 2014-2015 Huzur Sokağı / Rezzan / 2012 Seray Kaya'nın Oynadığı Filmler Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı / Maria / 2019 Snob Magazin / Magazin Seray Kaya Bologna Venedik İtalya Magazin Haberler

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