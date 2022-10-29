Bir dönemin reyting şampiyonu Reha Muhtar'dan yürekleri sızlatan paylaşım

Türkiye'de 90'lı yılların reyting rekortmeni Reha Muhtar, şimdilerde zor günler geçiriyor. Son olarak eski eşi Deniz Uğur'un "Akli dengesi yerinde değil" ifadeleriyle gündeme gelen Reha Muhtar, yürek sızlatan bir paylaşıma imza attı. Muhtar, "Beni akıl hastanesine gönderip, çocuklar üzerinden gayri menkullerimi almaya çalışıyorlar" dedi.

Türk televizyon tarihinin en farklı spikerleri arasında yer alan Reha Muhtar, şimdilerde çocuklarının velayet davası nedeniyle zor günler geçiriyor. Kızının geçici velayetini eski eşi Deniz Uğur'un almasının ardından oğlu Poyraz'a bakmaya devam eden Muhtar, sosyal medya hesabından yürekleri sızlatan bir paylaşıma imza attı.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" DEMİŞTİ

Oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz haftalarda eski eşi Reha Muhtar için "Akli dengesi yerinde değil" ifadelerini kullanmıştı. Uğur önceki gün de Reha Muhtar'ın bir restoranda garsonla tartışma anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu gelişmelerin ardından bir paylaşım da Reha Muhtar'dan geldi.

"GAYRİ MENKULLERİMİ ALMAK İSTİYORLAR"

Reha Muhtar, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Emlakçılar ile evimin değerini ölçtüren kişiler kimler? Beni akıl hastanesine gönderip çocuklar üzerinden gayri menkullerimi almak isteyen kişi kim? Nasıl bir çete bu?"