Haberler

Beyaz'la Joker Programında Beyazıt Öztürk'ten Toplumsal Değerlere Çağrı

Beyaz'la Joker Programında Beyazıt Öztürk'ten Toplumsal Değerlere Çağrı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyazıt Öztürk, Beyaz'la Joker programında toplumsal kabalığa ve kaybolan nezaket değerlerine dikkat çekerek, bu erdemlere geri dönülmesi gerektiğini vurguladı. Konuşması, sosyal medyada geniş yankı buldu.

KANAL D'nin sevilen yarışması Beyaz'la Joker programında konuşan Beyazıt Öztürk, gündeme oturdu. Öztürk, konuşmasında teşekkür etmek, saygı göstermek ve nezaketli davranmak gibi değerlerin kaybolmaya başladığını dile getirdi.

'KABALAŞTIK, DEĞERLERİMİZİ UNUTTUK'

Program sırasında izleyicilere seslenen Öztürk, toplumda artan kabalığa dikkat çekti. "Teşekkür etmeyi bıraktık, kolay gelsin demeyi unuttuk, ana-baba, dost, esnaf saygısı kalmadı" ifadelerini kullanan Öztürk, herkesin bu değişimin farkında olduğunu söyledi.

'NEZAKETE GERİ DÖNMELİYİZ'

Toplumsal erdemlerin yeniden hatırlanması gerektiğini belirten Öztürk, "Belki imkansız ama en azından nereden geldiğimizi hatırlayalım. Bu değerlere geri dönmek zorundayız" diyerek çağrıda bulundu.

SANAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Beyazıt Öztürk'ün sözleri kısa sürede sanal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, ünlü sunucunun toplumsal değerlere dikkat çeken konuşmasını destekledi. Öztürk'ün açıklamaları, toplumda saygı ve nezaketin yeniden önem kazanması gerektiğine dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın! Tesis kullanılmaz hale geldi

Çakmak fabrikasında yangın! Tesis kullanılmaz hale geldi