Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Güncelleme:
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla Kanal D ekranlarına gelecek "Beyaz'la Joker", ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Tanıtımıyla dikkat çeken yarışmanın büyük ödülü 3 milyon lira.

Beyazıt Öztürk'ün sunacağı yeni yarışma programı "Beyaz'la Joker", Kanal D'de ekrana gelmeye hazırlanıyor. Program, ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

"SORULARI BEN SORARIM"

Tanıtımda sosyal medyada sıkça sorulan "Beyaz'la Joker nedir?" sorusuna esprili bir dille yanıt veren Beyazıt Öztürk, "Burada soruları ben sorarım, soruyorum. Hazır mısınız?" sözleriyle seyirciyi programa davet etti.

Beyazıt Öztürk tanıtımda ayrıca büyük ödülün 3 milyon lira olduğunu da açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Şahtın şahbaz oldun. bi sen eksiktin. Para bitti galiba beyaz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

