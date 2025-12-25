Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyazıt Öztürk'ün sunacağı yeni yarışma programı "Beyaz'la Joker", Kanal D'de ekrana gelmeye hazırlanıyor. Program, ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

"SORULARI BEN SORARIM"

Tanıtımda sosyal medyada sıkça sorulan "Beyaz'la Joker nedir?" sorusuna esprili bir dille yanıt veren Beyazıt Öztürk, "Burada soruları ben sorarım, soruyorum. Hazır mısınız?" sözleriyle seyirciyi programa davet etti.

Beyazıt Öztürk tanıtımda ayrıca büyük ödülün 3 milyon lira olduğunu da açıkladı.