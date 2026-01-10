Beyaz'la Joker'de nefesler tutuluyor

BEYAZIT Öztürk'ün enerjik sunumuyla ekrana gelen 'Beyaz'la Joker', yeni bölümüyle izleyicilere yine keyifli ve tempolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Eğlenceyle bilgiyi ustalıkla harmanlayan yarışma, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle ekran başındakilere unutulmaz bir seyir keyfi sunacak.

3 MİLYONLUK SORU NEFES KESTİRECEK

Yeni bölümde yarışmacılardan felsefe öğretmeni İbrahim Doğan, adım adım ilerleyerek 3 milyonluk büyük ödüle ulaşmaya çok yaklaşacak. Doğan'ın final sorusunda zamanla yarışacağı anlarda nefesler tutulacak.

SEREN HANIM HERKESİ ŞAŞIRTACAK

Diğer yarışmacı Seren Hanım, yarışmanın başından itibaren sergilediği sakin ve kararlı performansla son soruya kadar ilerlemeyi başaracak. 3 milyonluk büyük ödüle son ana dek tutunarak herkesi şaşırtan Seren Hanım, beklenmedik bir performansa imza atacak.

BEYAZ'IN ENERJİSİ TEMPOYU YÜKSELTİYOR

Beyazıt Öztürk'ün samimiyeti ve yüksek enerjisiyle hızlanan yarışma temposu, kahkaha dolu anlarla birleşerek izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Sürpriz detaylarla dolu sorular ve eğlenceli cevaplar, programı baştan sona akılda kalıcı kılacak.

'Beyaz'la Joker', yeni bölümüyle 11 Ocak Pazar saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.