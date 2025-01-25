Bestemsu Özdemir yeni evi için kesenin ağzını açtı

Kara Para Aşk, Akrep, İkimizin Sırrı, Kirli Sepeti ve şimdilerde de İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettiren Bestemsu Özdemir her adımıyla gündemde.

Son dönemde özel hayatıyla çok konuşulan güzel oyuncu, 2023 yazından bu yana birlikte olduğu Burak Deniz ile ayrılmış ve ayrılığı "Hayat bazen ayrı yollar çiziyor, bizimki de öyle oldu" ifadeleriyle duyurmuştu.

YENİ EVE SERVET ÖDEDİ

Özdemir şu sıralar gayrimenkul yatırımıyla dikkat çekti. Kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih eden Özdemir'in İtalya'nın Toskana bölgesinden 15 milyon liraya ev satın aldığı öne sürüldü.

Ünlü ismin projeler için sık sık İtalya'ya gidip gelmeyi planladığı için ev almayı tercih ettiği öğrenildi.