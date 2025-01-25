Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama

Bestemsu Özdemir yeni evi için kesenin ağzını açtı

Bestemsu Özdemir yeni evi için kesenin ağzını açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Bestemsu Özdemir yeni evi için servet ödedi. Güzel oyuncunun İtalya'nın Toskana bölgesinden aldığı yeni eve 15 milyon lira ödediği öne sürüldü.

Kara Para Aşk, Akrep, İkimizin Sırrı, Kirli Sepeti ve şimdilerde de İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettiren Bestemsu Özdemir her adımıyla gündemde.

Son dönemde özel hayatıyla çok konuşulan güzel oyuncu, 2023 yazından bu yana birlikte olduğu Burak Deniz ile ayrılmış ve ayrılığı "Hayat bazen ayrı yollar çiziyor, bizimki de öyle oldu" ifadeleriyle duyurmuştu.

YENİ EVE SERVET ÖDEDİ

Özdemir şu sıralar gayrimenkul yatırımıyla dikkat çekti. Kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih eden Özdemir'in İtalya'nın Toskana bölgesinden 15 milyon liraya ev satın aldığı öne sürüldü.

Ünlü ismin projeler için sık sık İtalya'ya gidip gelmeyi planladığı için ev almayı tercih ettiği öğrenildi.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Magazin
img

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
img

Süper Lig'de tarihe geçen maç
img

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.