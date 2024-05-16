Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde Ünlü Şahitlerle Nikah Töreni

Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahta şahitler Zerrin Özer, Doğuş, Ozan Orhon ve Esin Yağmurdereli oldu.

Sanat camiasını buluşturan törende konuklar, söz ve müziği damat Mustafa Arapoğlu'na ait olan Zerrin Özer şarkısı 'Basit Numaralar' eşliğinde çiftin mutluluğuna eşlik etti.

Nikahta mini bir konuşma yapan Zerrin Özer, gelin ve damat için" İkisi de benim kıymetlim. Onları çok seviyorum. Umarım ömür boyu mutlu olurlar" dedi.