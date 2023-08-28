Benim Güzel Ailem 10. Bölüm: Evdeki Eşyaların Sırrı Ortaya Çıkıyor

Canan ve Rasim'in evdeki tüm eşyaların aileden kalma olduğunu polise anlatmaya çalışırken, Adnan yangına körükle gider. Evdeki yeni gelişmeler Ferdi'yi heyecanlandırırken, Sina Damla'yı şaşırtan bir hediye alır.

"Benim Güzel Ailem"in 10. bölümünün konusu ise şöyle:

Canan ve Rasim'in evdeki tüm eşyaların aileden kalma olduğunu polise anlatmaya çalışır. Adnan ise yangına körükle gider.

Ev ile ilgili yarattığı sorunlar yetmezmiş gibi bir de evin eşyalarına göz diker. Feryal, Rasim ve Canan'ın evinde ne olup bittiğini merak ederken Ferdi ağzındaki baklayı çıkarır.

Ferdi sete çıkma hayaliyle artık iyice yanıp tutuşur. Diğer yandan evdeki yeni gelişmelere ayak uydurmaya çalışır.

Sina Damla'nın yeni işini kendince güzel bir hediyeyle kutlarken bu hediye Damla'yı oldukça şaşırtır.