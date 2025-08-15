"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözlerine Simge Sağın'dan tepki

'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Erdem Kınay'ın "Simge'yi keşfeden benim ama patlatan Icardi" sözleri, ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan sert bir yanıt getirdi. Kariyerindeki başarının kendi emeğiyle geldiğini vurgulayan Sağın, "Erdem yolun başında vardı, sonra elimi bıraktı. Ben de tek başıma yüzmeye karar verdim, boğulmadım" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bu sözler, ikili arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, enerjik sahne performansları ve hafızalara kazınan şarkılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, bu kez eski çalışma arkadaşı DJ Erdem Kınay'ın kendisiyle ilgili dikkat çeken sözlerine yanıt verdi.

"KEŞFETTİ AMA SONRASI ÖYLE GİTMEDİ"

Bir süre önce Erdem Kınay, "Simge'yi ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti" ifadeleriyle gündeme gelmiş, Sağın ise bu sözleri "Erdem orada şaka yapmış. Onu tanıyanlar bilir, dünyanın en komik, en esprili adamıdır" diyerek yumuşatmıştı. Ancak Kınay'ın "Simge'ye ilk dokunan ve keşfeden benim ama patlatan Icardi" sözleri, Sağın'ın sabrını taşırdı. Bu sözler kendisine sorulduğunda ünlü şarkıcı, bu kez önceki gibi yumuşatmadı ve net bir yanıt verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Simge Sağın, "Icardi mi? Evet, Erdem beni keşfetti, buraya kadarı doğru. Ama sonrasındaki keşfi maalesef iyi gitmedi. Ben, kendi keşfimi kendim yarattım. Kendimi kendim var ettim. Erdem yolun başında vardı, sonrasında elimi bir anda bıraktı. Baktım kimse yok, ben de tek başıma yüzmeye karar verdim. Boğulmadım denizde" ifadelerini kullandı.

'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"AŞKIN OLAYIM" ICARDİ SAYESİNDE YENİDEN HİT OLDU

Simge Sağın'ın 2018 yılında yayımlanan "Aşkın Olayım" şarkısı, ilk çıktığında büyük beğeni toplasa da, 5 yıl sonra Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ilgisi ve saha içi kutlamaları sayesinde yeniden gündeme gelerek hit haline gelmişti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

Babasının sokaktaki halini gören çocuğun kalbi dayanamadı
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıgnnr6k9rmc:

icardi olmasa sen bir hiçsin simge

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İcardi patlattı mı acaba gerçekte :))

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısedat :

Takımdan taraftarlıktan bağımsız müzikten anlayan bir kişi olarak söylüyorum. Çok kötü bir şarkı aşkın olayım.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Kesin kendi çalışarak gelmiş

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Önce ben önce ben derken neyi kastediyoruz acaba? Birileri elinden önce tutmuş işte. İcardi de kim de reklamını yapsınlar demi kız.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'nun transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi

Kerem'in transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi
Meteoroloji'den 13 kente 'sarı' kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı

3-0 yenildiler, rövanşta 18'de 10 kişi kalmalarına rağmen turladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.