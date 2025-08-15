'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, enerjik sahne performansları ve hafızalara kazınan şarkılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, bu kez eski çalışma arkadaşı DJ Erdem Kınay'ın kendisiyle ilgili dikkat çeken sözlerine yanıt verdi.

"KEŞFETTİ AMA SONRASI ÖYLE GİTMEDİ"

Bir süre önce Erdem Kınay, "Simge'yi ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti" ifadeleriyle gündeme gelmiş, Sağın ise bu sözleri "Erdem orada şaka yapmış. Onu tanıyanlar bilir, dünyanın en komik, en esprili adamıdır" diyerek yumuşatmıştı. Ancak Kınay'ın "Simge'ye ilk dokunan ve keşfeden benim ama patlatan Icardi" sözleri, Sağın'ın sabrını taşırdı. Bu sözler kendisine sorulduğunda ünlü şarkıcı, bu kez önceki gibi yumuşatmadı ve net bir yanıt verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Simge Sağın, "Icardi mi? Evet, Erdem beni keşfetti, buraya kadarı doğru. Ama sonrasındaki keşfi maalesef iyi gitmedi. Ben, kendi keşfimi kendim yarattım. Kendimi kendim var ettim. Erdem yolun başında vardı, sonrasında elimi bir anda bıraktı. Baktım kimse yok, ben de tek başıma yüzmeye karar verdim. Boğulmadım denizde" ifadelerini kullandı.

"AŞKIN OLAYIM" ICARDİ SAYESİNDE YENİDEN HİT OLDU

Simge Sağın'ın 2018 yılında yayımlanan "Aşkın Olayım" şarkısı, ilk çıktığında büyük beğeni toplasa da, 5 yıl sonra Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ilgisi ve saha içi kutlamaları sayesinde yeniden gündeme gelerek hit haline gelmişti.