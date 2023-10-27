Bella Hadid: Ölüm tehditleri alıyorum

Son yıllarda moda dünyasının önde gelen mankenlerinden biri olarak anılan ve Filistin konusunda sık sık destek mesajları paylaşan Bella Hadid çok sert açıklamalarda bulundu. Hadid, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Son yıllarda moda dünyasının önde gelen mankenlerinden biri olarak anılan ve Filistin konusunda sık sık destek mesajları paylaşan Bella Hadid çok sert açıklamalarda bulundu.

Bella Hadid, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Hamas'ın İsrail'i vurmasından sonra kısa sürede tırmanan gerilimle ilgili ilk kez konuşan 27 yaşındaki Hadid, Gazze'ye acilen insani yardım yapılması gerektiğini söyledi.

Hadid, "Herhangi bir yerde herhangi bir sivile yönelik terör saldırılarını kınıyorum. Siyasi liderlere, insanlığı korumaları için birlik olmaları yönünde baskı yapılmalı" dedi.

Babası Muhammed Hadid'in Filistin asıllı olduğu bilinen Hadid, "Ailem, 75 yıldır Filistin'e karşı işlenen şiddete tanık oldu. Bu konuda ben ve ailem sürekli ölüm tehditleri alıyoruz" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan genç manken, "Telefon numaram sızdırılmış her gün yüzlerce ölüm tehdidi alıyorum. Ailem tehlikede" dedi.