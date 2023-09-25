Baş Manken Ece Gürsel'den İddialı Açıklamalar

Mimar Kemalettin'deki defilelerin baş mankeni olan Ece Gürsel, modellik kariyerini ve soyunarak para kazanma deneyimini anlattı.

BAŞ MANKEN ECE GÜRSEL'DEN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Mimar Kemalettin'deki defilelerin baş mankeni olan Ece Gürsel, "Dünyaya bir daha gelsem yine model olmayı isterdim. Gençliğim ve yetişkinliğim podyumda geçti.

Hayatımı modellikle kazandım ve hala podyumdayım. Her şeyi modelliğe borçluyum" dedi.

Ece Gürsel, "Soyunarak para kazandım" açıklamasına da açıklık getirerek, "Bir dönem popülerlik dergilere poz vermekten geçerdi.

O dönemi yaşadım. Şimdi sosyal medyada poz vermek moda… Açık poz vermek bitmedi, şekil değiştirdi" dedi.