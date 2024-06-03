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Banu Alkan, şöhret ve cinsellik hakkında konuştu

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Yeşilçam'ın ünlü ismi Banu Alkan, Youtube programında şöhret ve cinsellik konularında açıklamalarda bulundu. Alkan'ın sözleri Aleyna Tilki'ye gönderme olarak yorumlandı.

Yeşilçam'ın en iddialı isimlerinden Banu Alkan, Youtube'da yayınlanan Bana Göre TV'ye konuk olarak, Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Şöhretle ilgili soruya ise "Ateşten gömlek... Çok iyi taşımasını bilmek gerekiyor. Aklı başında insanlara Allah şöhreti versin. Aptal bir insana verirseniz çok yazık yani...

Bebekleriyle oynayan bir şarkıcı sonra iç çamaşırıyla koltuğunda resim veriyor. Olmaz yani. Bebektin, pinktin, pembeydin. Ne oldu? Daha büyümedin sen. Biraz dikkatli olmak lazım" diyerek yanıt verince bu sözler Aleyna Tilki'ye gönderme olarak algılandı.

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Gökhan Çınar Alkan'a "Cinsellik?" deyince ünlü isim bu soruya da şu yanıtı verdi:

"Seversen dünyanın en güzel şeyi. Sevgiyle, ruhunla, beyninle, fiziksel aktivite... O zaman çok iyi."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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