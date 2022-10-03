Balkan Ninnisi... JOVANKA İLE ERTAN AYRILIYOR MU?
Magazin Haberleri
TRT 1’in yaz sezonunda ekrana getireceği, uzun yıllar sonra yurtdışında çekilen en iddialı yapımlardan biri olan “Balkan Ninnisi”nin 14. bölümü, 4 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.
Balkan Ninnisi'nin yeni bölümünde neler olacak:
Konakta nis¸an heyecanı kısa su¨rer. Jovanka'nın sakladıgˆı sırrı o¨gˆrenen Ertan, aralarındaki bu¨yu¨k as¸ka nokta koymaya karar verir.
Makedon ailenin konaktan gitmesi herkeste bu¨yu¨k s¸as¸kınlık uyandırır, gec¸mis¸ biraz daha gu¨n yu¨zu¨ne c¸ıkar.
O¨te yandan eski sırlarla darmadagˆın olan Su¨leyman, Nina'nın ve gec¸mis¸inin pes¸ine du¨s¸er.
Nina'nın go¨lgesi bile Su¨leyman'ın aklını bas¸ından alır. Su¨leyman yas¸anan her s¸eye ragˆmen, Nina'ya ulas¸mak ic¸in Elena'nın evine kadar gider.
Pavel'in, Ertan'a kars¸ı yaptıgˆı planları bas¸arılı olmus¸tur.
Bu arada Ertan da bos¸ durmayacak Pavel'in gerc¸ek yu¨zu¨nu¨ ortaya c¸ıkarmak ic¸in planlarını ortaya koyacaktır.