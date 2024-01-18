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Bakanlık, Yeşilçam oyuncusuna yardım talimatı verdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faturalarını ödemek için fotoğraflarını satmaya başlayan Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım talimatı verdi. Bakanlık yetkilileri konuyla ilgilenmek üzere görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş faturalarını ödemek için fotoğraflarını satmaya başlayan Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'e yardım talimatı verdi.

YETKİLİLER GÖREVLENDİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından Bakanlık harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Örümcer, 'Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Mahinur Özdemir Göktaş Serpil Örümcer Sanat Medya Magazin Politika Güncel Haberler

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