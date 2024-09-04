Babasını 20 yaşında tanıdı! Çağla'nın gözyaşları içinde anlattıkları yürek sızlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sevilen şarkıcı Çağla oldu. Babasını 20 yaşında tanıdığı ve zorlu bir çocukluk geçirdiğini anlatan ünlü isim, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"20 YAŞINA KADAR BABAMIN YOLDA YANINDAN GEÇSEM TANIMAZDIM"

Anne ve babası o doğmadan ayrıldığını söyleyen Çağla, şunları söyledi: "Sosyal medyada sadece adımı kullanıyorum kimse soyadımı bilmiyor. Ben Çağla Coşkun. Çocukluğum çok renkli geçmedi çünkü annem bana hamileyken babamdan ayrılmış. Ben yatılı okulda okudum. Ben 20 yaşına kadar babamla hiç tanışmadım. Babamın yolda yanından geçip gitsem tanımazdım. Beni istemediği için de hiç araştırma gereği duymadım. Babamla tanıştık sonra da hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Annem tek başına olduğu için beni çingene mahallesindeki bir bakıcıya bırakmış ve sonrasında da yatılı okula gönderdi. 2 sene yatılı okulda kaldıktan sonra anneannemin yanına gittim. Yatılı okulda çok zorlandığım için sorunlar çıkartıyordum. Annem beni 17 yaşında doğurduğu için çok zorlanmış. 11 yaşına kadar anneannemde kaldım ve dedeme baba diyorum. Ben 11 yaşındayken annem evlenip beni yanına aldı."

"16 YAŞINDA İSTANBUL'A GELDİM, 3 GÜN AÇLIKTAN AĞLADIM"

16 yaşında da İzmir'den İstanbul'a geldim. Kardeşlerim dünyaya gelince ben kendimi o aile hissedemedim, fazlalık gibi hissettim. Şarkıcı olmayı küçüklüğümden beri kafama koymuştum, 16 yaşında İstanbul'a geldim. İstanbul'da kalacak yerim olmadığı için pansiyonlarda kaldım ve 3 gün açlıktan ağladım. Sonra şarkıcılığa başladım. Berdan Mardini'ye vokallik yaptım. Etiler'de sahneye çıkan insanların arkasında çıktım.

"BABAMIN BENİ SEVMEYİŞİNİ AFFEDEMİYORUM"

Babam 20 yıl sonra tanışınca da beni sevemedi. Belki tanışana kadar olan süreci affedebilirdim. Küçüktür, cahildir her şey olabilir ama tanıştıktan sonra beni sevmeyişi, sahiplenmeyişini affedemiyorum. Kendine yeni bir hayat kurmuş 3 tane de oğlu var. Anneden 2, babadan 3 kardeşim var. Babamdan olan kardeşlerimi reddetmiyorum ama tanımıyorum da. Babam büyük bir lunapark şirketinin sahibi ama benim boğazımdan onun tek bir lokması geçmedi. Beni nüfusuna da almak istemedi. Bana sahip çıkmadı. Beni sevmedi herhalde. Bundan daha acısı olamaz. Çünkü bir insanı koşulsuz sevebilecek insanlar anne ve babasıdır."

"BABALIK DAVASI AÇTIM, BABAMA NİRAN ÜNSAL ŞAHİTLİK YAPTI"

Babam bana sahip çıkıp sevmediği için babalık davası açtım. Sinirimden, öfkemden ve belki bir intikam almak içindir. Babam bir yasaya dayandırarak babalık davasını reddetti ve şarkıcı Niran Ünsal'ı da şahit gösterdi. Sonra yasa mantıksız bulunarak kaldırıldı. Niran Ünsal'a hiçbir şey söylemek istemiyorum herkes kendi yaptığını çok iyi biliyordur. Hep eksik, gördüğüm her aile tablosuna ağlayarak büyüdüm. Kimsenin aile fotoğrafında yer alamadım."