'Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti' diyen Nadide Sultan, yaşadığı zor günleri anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu şarkıcı Nadide Sultan oldu. Çocukluk döneminde babasından dolayı yaşadığı travmaları anlatan Nadide Sultan, hayatındaki kırılma noktasını ve uğruna şarkı yazdığı kişiden bahsetti.

Nadide Sultan, Kalaycıoğlu'nun "Kaç kardeşiniz?", "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Küçükken babanın şiddetine maruz kaldın mı?", "Annen ve baban ayrıldığında kaç yaşındaydın?", "Hayatında kırılma noktası ne zaman oldu?", "Hayatında gördüğü en büyük hain kimdi?" ve "Aldatıldın mı?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.