Aydilge, yeni şarkıları için stüdyoya girdi

Son çalışması Sahte Öpüşler'le büyük beğeni toplayan Aydilge, şarkısının başarısını kutlamadan yeniden stüdyoya girerek hummalı bir çalışmaya başladı.

Evlerinin bir odasını müziğe ayıran ve rahat çalışabilmek için kendi stüdyolarını kuran Aydilge 2024 yılını da üreterek geçirecek.

Özgün müziği ve tarzıyla başarısını kanıtlayan Aydilge zamanının büyük bir kısmını çalışarak geçiriyor.