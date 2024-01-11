Aydan Şener, evliliğinin neden bittiğini anlattı

Çalıkuşu dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş'te rol alan 60 yaşındaki efsane oyuncu Aydan Şener, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Hayatı boyunca sadece Ayhan Akbidin ile nikah masasına oturan Şener, evliliğinin neden bittiğini de ilk kez anlattı.

"EŞİM ALIŞKANLIKLARINDAN KOPAMADIĞI İÇİN AYRILDIK"

İnsanlara karşı mesafeli olduğunu belirten Aydan Şener, en popüler olduğu dönemde yaptığı evlilik ve boşanma kararıyla ilgili "Çalıkuşu'nu çektiğim zaman evliydim. Anlaşamadığımız için bitti. Büyük bir şöhrete ulaşınca ve teklifler gelmeye başlayınca ufak tefek kıskançlıklar başladı.

Ayhan'ın sporculuğundan gelen bazı alışkanlıkları vardı. Evlendiğimizde o da çok gençti. O alışkanlıklarından kolay kolay kopamadı. Çapkın biri diyemem ama eve düşkün bir adam değildi. Arkadaşlarıyla olmayı ve gezmeyi severdi ben de yoğunluktan dolayı ayak uyduramamıştım" dedi.

"BİR İLİŞKİMDE ALDATILDIM"

Şener, "Aldatıldın mı?" sorusuna da "Tabi ki... Eşim tarafından aldatılıp aldatılmadığımı bilmiyorum ama sonrasında oldu. Aldatılmayan kadın yoktur" diyerek bir sevgilisi tarafından ihanete uğradığını itiraf etti.