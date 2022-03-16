Avukatlıktan ressamlığa geçiş yapan Akın Ekici, Camdaki Kız'a hayat veren resimlerinin hikayesini anlattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisindeki resimleriyle son günlerde çok konuşulan avukat ve ressam Akın Ekici, Haberler.com'un YouTube kanalında Dicle Doğan'ın sorularını yanıtladı. Ekici, avukatlık yaparken ressamlığa yönelme sürecinden bahsetti.

"BANKADAN AYRILARAK RESME AĞIRLIK VERDİM"

Ressamlık sürecinden bahseden Ekici, "Kendimi bildim bileli hep resim yaparım. Duyguları ve düşüncelerimi hep resimle anlatırım. Benim için alışılagelmiş bir şey. Bir bankada önemli görevler yaparken arkadaşlarıma işleri dağıtırken kağıtlara küçük resimler yaparak verirdim. 2009 yılında bankadan ayrıldıktan sonra resme ağırlık verdim" dedi.

"CAMDAKİ KIZ'DA RESİMLERİM OLMASI ÇOK ETKİLEYİCİ"

Resimlerinin Camdaki Kız dizisinde yer almasından bahseden Akın Ekici, sözlerine şöyle devam etti: "Dizinin başrol oyuncusu Tamer Levent benim yıllardır abimdir. Tamer ağabeye bir konuşmamızda esprili bir dille acaba benim resimlerimi dizilere koysak mı dedim. O da 'Neden olmasın, bizim sanat yönetmenine söyleyeyim' diyerek kabul etti. Sonra sanat yönetmenine resimlerimi gönderdim. Sonra birkaç bölümde benim eserlerim dijital baskı olarak arkalarda kullanıldı. Diziye bir ressam karakter girince benim resimlerimi kullanmaya karar verdiler. Orijinal resimlere ihtiyaç duyulduğu için galerideki önemli 5 resmimi aldılar. Dizinin bir bölümünde ressam karakter ile başrol oyuncusu çarpışıyor ve resimler yere düşüyor. Benim gönderdiğim kağıt baskılar yere saçıldı. Dizide o resimlerin yeri olması çok etkileyici oldu. Karakter için hazırlanan atölyede de yardımcı oldum ve büyük resimlerimde orada yer aldı. Dizinin bir sonraki bölümünde de atölyede benim yaptığım resimler gösterildi."

Camdaki Kız'dan bir sahne