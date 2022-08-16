Avm'de Görüntülendiler... İşte İlk Açıklaması!

Oyuncu Ümit Okur ve oyuncu arkadaşı Duygu Keser önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Okur, "Duygu ile sadece arkadaşız. Birlikte iki ayrı projede yer alacağız. Yapımcılarla görüşmek için İstanbul'a geldim" dedi. İşte detaylar...

Duygu Keser'in ve kendisinin iki ayrı projede yer alacağını ve yapımcılar ile görüşmek için İstanbul'a geldiğini söyleyen Ümit Okur, yakında çekimlerine başlanacak bir sinema filmine imza attığını belirtti.

Duygu Keser ile arasındaki yakınlığın arkadaşlıktan ibaret olduğunu söyleyen Ümit Okur, "Duygu yeni projesine başlıyor, o projede izleyicileri adı gibi duygulandıracak" dedi.