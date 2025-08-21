Atakan Özkaya, Uzak Şehir Dizisi Öncesi Tatil Yapıyor
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya, sezon öncesi tatil yaparak moral topluyor. Hayranlarından gelen tepkilere değinen Özkaya, setin kendisine motivasyon sağladığını belirtti.
KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de yıldızı parlayan Atakan Özkaya, sezon öncesi tatil yaparak moral depoluyor. Sanal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, paylaşımlarıyla da hayranlarından uzak kalmıyor. Sete çıkmak için gün sayan dizinin kilit karakterlerinden Kaya'yı canlandıran Özkaya, samimi açıklamalarda bulundu.
TATİL ANISI GÜLDÜRDÜ
Hayranlarından aldığı sıcak tepkilere de değinen Atakan Özkaya, tatilde yaşadığı bir anıyı anlattı: "Alaçatı'da kahvaltı yaparken bir abla arkamdan gelip kolumdan çekti, 'Hadi artık tatil yeter, git çalış' dedi. Çok tatlıydı. İzleyenlerin sevgisini böyle hissetmek çok güzel."
ÇALIŞIRKEN GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM
Melis İşiten'in YouTube programına konuk olan başarılı oyuncu, set ortamının kendisine iyi geldiğini belirtti. Özkaya, "Çalışırken kendimi çok güçlü hissediyorum. Ne sorunlarım ne mutsuzluklarım aklıma geliyor. Sette olmak bana en büyük motivasyon" ifadesini kullandı.
İkinci sezon hazırlıkları devam eden AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, eylül ayında yeni bölümleriyle yine Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşacak.