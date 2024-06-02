Asuman Tuğberk Yolaç'ın vefatı
TRT eski yönetmenlerinden Nazif Arda, Asuman Tuğberk Yolaç'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Yolaç'ın kanserinin nüksettiği ve akciğerlerine metastaz yaptığı öğrenildi.
Asuman Tuğberk Yolaç'ın vefatını TRT eski yönetmenlerinden Nazif Arda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Asuman Tuğberk Yolaç'ın geçmiş yıllarda atlattığı kanserinin nüksettiği ve akciğerlerine de metastaz yaptığı öğrenildi. Asuman Tuğberk Yolaç 48 yıllık eşinin vefatının ardından 14 gün sonra hayatını kaybetti.