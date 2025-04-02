Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi

Aslıhan Hünel ile Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor. Aslıhan Hünel bir paylaşım yaparak yoğun bakımda olan annesi için dua istedi. Hünel paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbim şifa, yakınlarına güç versin"

Şimdilerde Arka Sokaklar dizisiyle ekrana dönen Saruhan Hünel de annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz" ifadelerini kullandı.