Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çeşme'de dudak dudağa!

Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çeşme'de dudak dudağa!
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Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rapçi sevgilisi Uğurcan Günay ile Çeşme'de romantik bir tatil geçiriyor. Aya Yorgi Koyu'nda samimi halleriyle objektiflere yansıyan çift, gün boyu denizin tadını çıkarıp keyifli anlar yaşadı.

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaz aylarını Ege kıyılarında geçiriyor. 'Jet Sosyete', 'Dudullu Postası', 'Gülümse Yeter' ve 'İkimizin Yerine' gibi yapımlarla ekranlarda boy gösteren Bekiroğlu, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla gündemde.

AYA YORGİ'DE YAZ ROMANTİZMİ

Bekiroğlu, bir süredir birlikte olduğu rapçi Uğurcan Günay ile tatil için Çeşme'yi tercih etti. Çift, Aya Yorgi Koyu'nda bulunan popüler bir plajda görüntülendi. Günü birlikte geçiren ikili, güneşlenip denize girerek yazın keyfini çıkardı.

Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çeşme'de dudak dudağa!

Kalabalığın arasında samimi ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken çift, sık sık gülüp eğlenirken görüldü. Zaman zaman romantik anlar yaşayan sevgililer, şezlongda birbirlerine sarılarak öpüştü. Bu anlar, çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti.

Günün ilerleyen saatlerinde iskeleye yönelen çift, el ele tutuşarak denize atladı. Kısa bir yüzme molasının ardından yeniden iskeleye çıkan ikili, birbirleriyle şakalaşarak plaja döndü. Rahat tavırları ve enerjileriyle beğeni toplayan çift, ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

maşallah maşallah bir birine çık yakışıyorlar

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bu kim ? Nereden ünlü..

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