Haberler

Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı Haber Videosunu İzle
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aşkın Nur Yengi'nin Harbiye Açık Hava'daki konserinde sahne alan dansçı, performansıyla dikkat çekti. Kıvrak hareketleri ile dikkat çeken dansçı konserin en çok konuşulan ismi oldu.

  • Aşkın Nur Yengi'nin Harbiye Açık Hava Konseri'nde bir dans performansı geniş yankı uyandırdı.
  • Dans performansı bir kesim tarafından beğenilirken, bir kesim koreografinin şarkının ruhunu gölgelediğini eleştirdi.
  • Performansı beğenenler dansçının hareketlerini estetik ve büyüleyici buldu, eleştirenler ise koreografinin fazla hızlı olduğunu ve şarkının duygusunu geri plana ittiğini savundu.

Aşkın Nur Yengi'nin Harbiye Açık Hava Konseri'nden paylaşılan videolarda yer alan dans performansı, geniş yankı uyandırdı. Kıvrak hareketleri ile dikkat çeken dansçının figürleri bir kesim tarafından beğenilirken, bir kesim koreografinin şarkının ruhunu gölgelediğini savunarak eleştirdi.

ÖVGÜ DE VAR ELEŞTİRİ DE

Performansı beğenen bazı kullanıcılar dansçının hareketlerini "estetik", "büyüleyici" ve "sahneye çok yakışan" ifadeleriyle yorumladı. Buna karşılık bazı kullanıcılar ise koreografinin tempo açısından "fazla hızlı" olduğunu ve şarkının duygusunu geri plana ittiğini savundu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yani illede bir yerlerinizi göstereceksiniz yoksa kimse izlemiyor değilmi çok itici

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

Feministler böyle soyunan vücudunu teşhir edenlere Ses çıkarmazlar,, Bakın kadın bedeni pazarlanıyor hadi ses çıkarın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

millet çıldırmış cehenneme gitmek için elinden gelen her şeyi yapıyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısafak simsek:

yarığı gözüktü bu iş tmm, yarin buda sanatci olacak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

akmhpli kadın ınsan çocuk guzellık hayvan herşeyin dusmanları yıne toplanmış yorumcuları

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu