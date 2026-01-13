Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Aşkın Nur Yengi'nin Harbiye Açık Hava Konseri'nden paylaşılan videolarda yer alan dans performansı, geniş yankı uyandırdı. Kıvrak hareketleri ile dikkat çeken dansçının figürleri bir kesim tarafından beğenilirken, bir kesim koreografinin şarkının ruhunu gölgelediğini savunarak eleştirdi.

ÖVGÜ DE VAR ELEŞTİRİ DE

Performansı beğenen bazı kullanıcılar dansçının hareketlerini "estetik", "büyüleyici" ve "sahneye çok yakışan" ifadeleriyle yorumladı. Buna karşılık bazı kullanıcılar ise koreografinin tempo açısından "fazla hızlı" olduğunu ve şarkının duygusunu geri plana ittiğini savundu.