Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı
Aşkın Nur Yengi'nin Harbiye Açık Hava'daki konserinde sahne alan dansçı, performansıyla dikkat çekti. Kıvrak hareketleri ile dikkat çeken dansçı konserin en çok konuşulan ismi oldu.
Aşkın Nur Yengi'nin Harbiye Açık Hava Konseri'nden paylaşılan videolarda yer alan dans performansı, geniş yankı uyandırdı. Kıvrak hareketleri ile dikkat çeken dansçının figürleri bir kesim tarafından beğenilirken, bir kesim koreografinin şarkının ruhunu gölgelediğini savunarak eleştirdi.
ÖVGÜ DE VAR ELEŞTİRİ DE
Performansı beğenen bazı kullanıcılar dansçının hareketlerini "estetik", "büyüleyici" ve "sahneye çok yakışan" ifadeleriyle yorumladı. Buna karşılık bazı kullanıcılar ise koreografinin tempo açısından "fazla hızlı" olduğunu ve şarkının duygusunu geri plana ittiğini savundu.