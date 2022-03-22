Aşk Yaşadıkları Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz haftalarda Teoman ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Gülcan Arslan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

SÜRPİZ AŞK İDDİASI

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Güzel oyuncunun, Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran İbrahim Kutluay ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Eski milli basketbolcunun, yaklaşık bir aydır Gülcan Arslan'la birlikte olduğu iddia edildi.

GÖZLERDEN UZAK AŞK YAŞIYORLAR

İlişkilerini sadece arkadaşlarına söylediği konuşulan çift, birlikteliğini gözlerden uzak yaşıyor. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün dost ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

Gülcan Arslan 1 Mayıs 1986 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı.

2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırmıştı. 2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırmıştı. 12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırmıştı.

12 Ocak 2017'de ATV'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır.

İBRAHİM KUTLUAY KİMDİR?

İbrahim Kutluay kimdir, nereli, kaç yaşında; 1973 tarihinde dünyaya gelen İbrahim Kutluay, çocukken futbolcu olma hayalleri kuruyordu. Daha sonra basketboldaki yeteneğinin ön plana çıkmasıyla 13 yaşında Fenerbahçe altyapısında basketbola başladı ve 4 sene genç takımlarda mücadele etti. Fenerbahçe, Anadolu Efes, Aek ve Paok gibi takımlarda basketbol oynadı.

Başarılı oyunuyla göz dolduran Milli basketbolcu, 1990 ylında as takıma alındı. Yüksek dış atış yüzdesiyle takımın en önemli hucüm gücü olan Kutluay, 1998-1999 sezonunda 21,4 sayı ortaması ile Euroleague'de birinci sıradaya yerleşti. Daha sonra 1999 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Anadolu Efes'e transfer oldu.

Yunanistan'ın AEK takımına 2000 yılında transfer olan İbrahim Kutluay, Yunanistan'da forma giyen ilk Türk basketbolcu oldu. 2001 yılında Panathinaikos'a transfer oldu. 2002 yılında takımıyla beraber EuroLeague şampiyonu oldu. 2003 yılında Ülkerspor ile el sıkışan İbrahim Kutluay, 4 yıllık sözleşme imzalamasına karşın NBA'den gelen teklife olumlu yanıt verdi ve sezon sonunda takımdan ayrıldı. Kariyerinin sonuna doğru 2007 yılında Yunanistan'ın PAOK ve 2008 yılında İTÜ forması giydi. Aktif sporculuk hayatını noktaladıktan sonra kariyerini yönetici olarak sürdürdü. Darüşşafaka basketbol kulübünde görev aldı, Basketbol Akademisi'ni kurdu.

İBRAHİM KUTLUAY'IN ÖZEL HAYATI

İbrahim Kutluay, 2005-2018 yılları arasında manken Demet Şener ile evli kaldı. Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta Recep Tayyip Erdoğan şahit olarak yer aldı. Bu evliliğinden 'İrem' (d.2006) ve 'Ömer' (d.2009) adlarında çocukları oldu. İbrahim Kutluay 1.98 metre boyunda, 90 kilo ve yay burcudur. İbrahim Kutluay bir süredir Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık birliktelik yaşıyor.