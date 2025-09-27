Haberler

Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında, Ali tarafından vurulan Hüsnü Çoban'ın ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği sahne yer aldı. Fragmanda Rıza Baba'nın "Hüsnü Çoban öldü mü?" sözleri dikkat çekti.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında dizinin demirbaşlarından Hüsnü Çoban'ın öldüğü detayına yer verildi.

"HÜSNÜ ÇOBAN ÖLDÜ MÜ?"

Uzun bir aradan sonra diziye geri dönen Ali tarafından vurulan Hüsnü Çoban'ın ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı sırada öldüğü görülüyor. Bu esnada Rıza Baba'nın da "Hüsnü Çoban öldü mü?" diye sorduğu duyuluyor.

ÖNEMLİ KARAKTERLER

  • Rıza Baba (Zafer Ergin): Ekibin tecrübeli başkomiseri, adalet ve disiplinin simgesi.
  • Hüsnü Çoban (Özgür Ozan): Diziye damga vuran polis karakterlerinden biri, mizahi yönüyle de öne çıktı.
  • Mesut (Şevket Çoruh): Sert ve kural tanımaz tavırlarıyla sevilen bir diğer başkomiser.
  • Ayrıca yıllar içinde birçok oyuncu kadroya girip çıktı.

DİZİNİN BAŞARISI

  • Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi unvanını taşıyor.
  • Özellikle 2000'li yıllarda en çok izlenen yapımlar arasındaydı.
  • Yıllar boyunca polis teşkilatı ve adalet sistemi üzerine kurgulanan hikayeleriyle gündemde kalmayı başardı.
