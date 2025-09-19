Haberler

Arka Sokaklar'da Heyecan Dolu Bir Bölüm Daha

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu akşamki bölümünde Hakan'ı bulmak için operasyona çıkan ekibin hikayesini ekranlara taşıyacak. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı bölümde, Mesut ve Bozo arasındaki çatışma da dikkat çekecek.

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar yine nefes kesen sahnelerin yer aldığı heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin bu akşamki bölümünde Hakan'ı bulmak için canını dişine takan ekip operasyona başlar. Mesut ve Bozo arasındaki horoz dövüşünde ise buzları eritip ikiliyi ortak bir paydada buluşturan kişi Şemsi Kara olur.

HAKAN BULUNACAK MI

Cuma günlerinin vazgeçilmezi Arka Sokaklar, aksiyon dolu bir bölümle ekrana gelecek. Bir çatışma esnasında çete liderinin yeğenini öldüren Hakan açık hedef haline gelecek. Hakan'ın kaçırılmasıyla birlikte ekip Hakan'ın ve çetenin peşine düşecek. Büyük bir operasyonla Hakan aranırken Rıza Baba'nın 'Her şeye hazırlıklı olun' cümlesi herkesi endişelendirecek.

Arka Sokaklar bu akşam 20.00'de Kanal D'de.

