Arka Sokaklar'da bu akşam tansiyon yüksek
KANAL D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da bu akşam Ali, çocuğu Efe'yi kurtarmak için büyük bir mücadeleye girişiyor. Efe'nin kaçırılmasıyla başlayan heyecan dolu bölümde, Ali, ekip arkadaşlarından bağımsız hareket ederken, Mesut ve Hüsnü onu durdurmak için zor kararlar almak zorunda kalıyor.
KANAL D'nin kült dizisi Arka Sokaklar'da bu akşam tansiyon zirveye çıkıyor. Ali, söz konusu çocuğu olunca kimseyi tanımıyor; karşısında Mesut ve Hüsnü bile olsa durmuyor.
Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide Ali, Efe'ye bir türlü ulaşamaz. Gerçek kısa sürede ortaya çıkar. Cevher, Efe'yi alıkoymuştur. Bu haber Ali'yi çılgına çevirir. Gözünü karartan Ali, çocuğunu Cevher'in elinden almak için tek başına harekete geçmeye kararlıdır.
TÜM EKİP SEFERBER
Efe'nin kaçırılması ekipte büyük bir alarm yaratır. Herkes, küçük çocuğu kurtarmak için zamanla yarışır. Ancak Ali için bu sadece bir operasyon değil, kişisel bir hesaplaşmadır.
'ŞİMDİ SIRA BENDE'
Kendini yaşananlardan sorumlu tutan Ali, sorunu kendi yöntemleriyle çözmek ister. 'Şimdi sıra bende' diyerek kontrolünü kaybeder. Ne Mesut'u ne de Hüsnü'yü gözü görür.
MESUT VE HÜSNÜ'DEN ZOR KARAR
Ali'nin kendine ve ekibe zarar vermesinden endişe eden Mesut ve Hüsnü, onu durdurmak zorunda kalır. Çaresiz kalan ikili, Ali'yi bağlayarak engel olmaya çalışır.
HEYECAN DORUKTA
Duygusal yüzleşmeler, yüksek tempo ve aksiyon dolu anlar. Efe kurtarılabilecek mi, Ali bu öfke selinden sağ çıkabilecek mi? Yanıtlar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.