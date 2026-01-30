Haberler

Arka Sokaklar'da Cevher'e veda

Arka Sokaklar'da Cevher'e veda
Güncelleme:
KANAL D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, Cevher karakterine dramatik bir finalle veda ediyor. Nail Kırmızıgül'ün ayrılığı izleyicileri üzmekte ve senarist Ozan Yurdakul'un paylaşımı dikkat çekiyor.

KANAL D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, izleyiciyi sarsacak bir vedaya hazırlanıyor. Son döneme damga vuran Cevher karakteri, hikayesini dramatik bir finalle noktalayacak. Karaktere hayat veren Nail Kırmızıgül'ün diziden ayrılacak olması sanal medyada büyük yankı uyandırırken, dizinin senaristi Ozan Yurdakul'un yaptığı duygusal paylaşım da izleyicide merak uyandırdı.

SENARİSTTEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, Cevher'e veda sahnesine ait bir görseli sanal medya hesabından paylaştı. Yurdakul, paylaşımında Cevher karakterini 'Türk televizyonlarının gördüğü en kaliteli kötü adam' sözleriyle tanımladı.

NAİL KIRMIZIGÜL'E TEŞEKKÜR

Paylaşımda, Nail Kırmızıgül'e hitaben şu ifadelere yer verildi: Türk televizyonlarının gördüğü en kaliteli 'kötü adam'ımıza, Cevher Şanlı'mıza, Avcımıza; sevgili Nail Ağabey'imize vedamızdır. Hikayemize değer kattığın için, bize izlettiğin her an için çok teşekkür ederiz ağabey. Eyvallah' Bu mesaj, izleyiciler tarafından da duygusal bir veda olarak yorumlandı.

BİR DÖNEM KAPANACAK

Cevher karakterinin ayrılığıyla birlikte Arka Sokaklar'da bir hikaye daha sona erecek. Nail Kırmızıgül'ün performansı, dizinin unutulmaz kötü karakterleri arasındaki yerini alacak.

D Media imzalı Arka Sokaklar her cuma saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
