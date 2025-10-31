Haberler

Arka Sokaklar'da Ali'nin Şok Hamlesi: Pınar Kaçırılıyor!

Arka Sokaklar'da Ali'nin Şok Hamlesi: Pınar Kaçırılıyor!
Güncelleme:
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu akşamki bölümünde Ali, Rıza Baba'nın gözleri önünde eski karısı Pınar'ı kaçıracak. Gerilimin artacağı bölümde ekip harekete geçecek.

KANAL D'nin fenomen Arka Sokaklar bu akşam heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek. Bölüme Ali (Alp Korkmaz) damga vuracak. Cevher'in elinden kurtulan Ali, Rıza Baba'nın gözleri önünde eski karısı Pınar'ı kaçıracak.

EKİP HAREKETE GEÇECEK

Her bölümüyle dikkat çeken Arka Sokaklar'da gerilimin dozu yine artacak. Cevher'in esaretinden kurtulan Ali, Rıza Baba'nın gözünün önünde Pınar'ı kaçıracak. Hüsnü'yü vuran Ali'nin eski karısına zarar verip vermeyeceği merak konusu olurken, Ali'nin beklenmedik hamlesi tüm ekibi teyakkuza geçirecek.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
