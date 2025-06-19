Arka Sokaklar 19. Sezon Finali ile Heyecanı Zirveye Taşıyor

Arka Sokaklar 19. Sezon Finali ile Heyecanı Zirveye Taşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 19. sezon finalinde eski düşmanı Cevher Şanlı'nın oyunlarıyla olayların seyri değişiyor. Selin ve Mesut tehlikeli bir durumda kalırken, Mesut'un kızını kurtarma mücadelesinin sonuçları merakla bekleniyor.

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, macera dolu bir bölümle 19'uncu sezon macerasını noktalıyor. Dizinin heyecan yaratan tanıtımları büyük merak uyandırdı. Yeni bölümde ekibin eski düşmanı Cevher Şanlı'nın oyunlarıyla olayların seyri değişecek. Sadece eski defterler değil, kapanmış yaralar da açılacak. Tehlikeli bir oyunun içine düşen Selin ile Mesut bu sınavdan çıkabilecek mi? Mesut için bir tarafta Selin, diğer tarafta küçük Ayşecan... Mesut, kızını kurtarmak uğruna sevdiği kadından vaz mı geçecek? Tüm bu sorular sezon finalinde yanıtlanacak.

TEHLİKELİ OYUN

Yasemin Kay Allen ve Nail Kırmızıgül'ün de dahil olmasıyla kadrosunu güçlendiren Arka Sokaklar heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizide yaşadıkları evlat acısıyla yeniden sınanan Mesut ve Selin kendilerini tehlikeli bir oyunun içinde bulacak. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar, eylül ayında 20. sezonuyla yine Kanal D ekranlarında olacak.

Arka Sokaklar sezon finaliyle cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı

Yıllar sonra gelen itiraf! Gerçek ismini ilk kez açıkladı
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

Burası Gazze değil Tel Aviv
Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir

Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.