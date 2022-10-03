Arka Sokaklar... 17. SEZONUNA BAŞLIYOR!

Kadrosuna kattığı yeni oyuncular ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Kanal Dekranlarında 633. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar 14 Ekim Cuma akşamı seyircisiyle buluşuyor.

Kanal D'nin, yapımını Erler Film'in üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan, Arka Sokaklar 17. sezona merhaba diyor.

Kadrosuna kattığı yeni oyuncular ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 633'üncü bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar 14 Ekim Cuma akşamı seyircisiyle buluşuyor.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı; Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova'yı da kadrosuna katan Arka Sokaklar, yeni sezonu ile 14 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…