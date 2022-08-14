Haber : Antalya haberleri | Alanya Belediyesi'nden yaz konseri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberleri | Alanya Belediyesi'nden yaz konseri

Antalya haberleri | Alanya Belediyesi'nden yaz konseri

Antalya haberlerine göre Alanya Belediyesinin düzenlediği konserler çerçevesinde 19 Ağustos Cuma günü ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Mahmutlar Mahallesi'nde sahne alacak.

Alanya Belediyesinin düzenlediği konserler çerçevesinde 19 Ağustos Cuma günü ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Mahmutlar Mahallesi'nde sahne alacak.

19 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Mahmutlar Cumartesi Pazarı alanında düzenlenecek olan konserde sevilen sanatçı Ferhat Göçer sahne alacak. Ferhat Göçer'in en sevilen şarkılarını seslendireceği ücretsiz konsere tüm vatandaşlar davet edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Ferhat Göçer Mahmutlar Alanya Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title