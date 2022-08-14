Antalya haberleri | Alanya Belediyesi'nden yaz konseri Antalya haberlerine göre Alanya Belediyesinin düzenlediği konserler çerçevesinde 19 Ağustos Cuma günü ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Mahmutlar Mahallesi'nde sahne alacak. Alanya Belediyesinin düzenlediği konserler çerçevesinde 19 Ağustos Cuma günü ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Mahmutlar Mahallesi'nde sahne alacak. 19 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Mahmutlar Cumartesi Pazarı alanında düzenlenecek olan konserde sevilen sanatçı Ferhat Göçer sahne alacak. Ferhat Göçer'in en sevilen şarkılarını seslendireceği ücretsiz konsere tüm vatandaşlar davet edildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Magazin Ferhat Göçer Mahmutlar Alanya Magazin Haberler

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