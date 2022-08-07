Annelerinin çıplak pozları, Britney Spears'ın oğullarını küplere bindirdi: Yeter artık - Haberler

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Annelerinin çıplak pozları, Britney Spears'ın oğullarını küplere bindirdi: Yeter artık

Annelerinin çıplak pozları, Britney Spears'ın oğullarını küplere bindirdi: Yeter artık

Sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak fotoğraflarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Britney Spears'a bu sefer hayranları değil, oğulları sert çıktı. Spears'ın oğulları, annelerinin paylaşımlarından rahatsız olduklarını belirterek, artık durulmasını istedi.

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Ünlülerin çocukları genellikle son görüntüleri ya da çocukluklarıyla gündeme geliyor. Fakat dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın oğulları, bambaşka bir konuyla magazin basınına haber oldu.

Hayatını herkesin gözü önünde yaşamaktan çekinmeyen Britney Spears evlendikten sonra sosyal medyada fazla müstehcen paylaşımlar yaparak dikkat çekti. Öyle ki son olarak 1 saatte Instagram'a 11 çıplak fotoğraf atan Spears hayranlarından da tepki gördü.

Tepki gösteren yalnızca hayranları da değildi. Ünlü şarkıcının çocukları annelerinin yaşam biçiminden ve paylaşımlarından rahatsız. Britney'nin çocukları Preston ve Jayden bir süredir annelerinden ayrı vakit geçiriyor.

Annelerinin çıplak pozları, Britney Spears'ın oğullarını küplere bindirdi: Yeter artık

Çocukların babaları Kevin Federline son olarak iki oğlunun aldığı kararı açıkladı. 16 yaşındaki Preston ve 15 yaşındaki Jayden anneleri Britney Spears ile görüşmek istemiyor.

Annelerinin düğününe de gitmeyen çocuklar çıplak paylaşımlardan ve annelerinin yaşam biçimden bir hayli rahatsız. Federline ne yaparsa yapsın çocukları ikna edemediğini de sözlerine ekliyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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